4 اختبارات تحدّد شخصيتك الحقيقية.. هل أنتِ مستعدة لاكتشافها؟

الاختبارات السيكولوجيّة ترتكز أوّلاً على المشهد أو التفصيل الأوّل الذي يراه المرء في الصورة المعروضة أمامه. إليكِ 4 اختبارات سريعة؛ قومي بها لتساعدك على تحديد مكامن شخصيّتك الداخليّة.

الصورة الأولى

رأيتِ أمرأة شابّة: أنتِ ذات شخصيّة تفاؤليّة في الحياة، وتتّبعين غريزتك في التصرّف إزاء كلّ ما يحدث لك. يمكن أن تقولي إنّك إمرأة سعيدة.

رأيتِ امرأة عجوز: هذا يدلّ على وسع خبرتك في الحياة. تميلين إلى التفكير النقدي، وتنظرين إلى المشاكل التي تعترضك، من كلّ جوانبها، لتقيّميها قبل أن تتصرّفي.

الصورة الثانية

رأيتِ جمجمة: أنتِ امرأة واقعيّة وفقدت أي أمل بالأشياء الجميلة من حولك. فَهْمُك للحياة أنّ كلّ ما هو جيّد فيها، ما هو إلا سراب، وليس حقيقة ملموسة بالفعل.

رأيتِ امرأة: لديك حسّ طفوليّ وبريء في التعاطي مع أمور الحياة. وعند الإمتحان، تخسرين دوماً في ملاحظة العثرات التي تعترض طريقك، أو حتّى لا تنتبهين للمخاطر.

الصورة الثالثة

رأيتِ بطّة: إذا نظرنا إلى دماغك، فمن المؤكّد أنّ نصف الكرة المخيّة الأيمن هو الجهة الغالبة لديك، وهذا يعني أنّك ذات شخصيّة تهتمّ أوّلاً بالأبعاد الإنسانيّة.

رأيتِ أرنباً: هذا يدلّ أنّ نصف الكرة المخيّة الأيسر هو الجهة الغالبة لديك، ما يعني أنّ شخصيّتك تهتمّ أوّلاً بالتقنيّات، ولست ميّالة إلى التعاطف مع الآخرين أو مع ما يجري في الحياة.

ترين بسرعة وبالتناوب البطّة والأرنب: هذا يدلّ على قوّة الابتكار التي تميّزك. لديك خيال واسع جدّاً وقويّ، ويمكنك بسهولة القراءة ما بين السطور.

الصورة الرابعة

رأيتِ قطّة تصعد السلالم: أنتِ لا تنتبهين إلى التفاصيل. كما أنّك على الأرجح غير منظّمة وطفوليّة إلى حدّ ما. تصدّقين ما ترينه، وهذا هو السبب وراء حبّك للحياة، وكذلك تحرّرك من المشاعر السلبيّة تجاه الأمور، وعدم شعورك بالقلق بتاتاً.

رأيتِ قطّة تنزل السلالم: أنتِ أمّا شخصيّة تنتبه لأدقّ التفاصيل، أو أنّ لديك حسّ غريزيّ قويّ جدّاً. تتفقّدين أيّ مسألة تُتطرح عليك، دون ارتكازك على الحظّ لمساعدك على إيجاد الحلول لها.