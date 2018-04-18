الساحلي: نحن مع العفو العام

قال عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب نوار الساحلي، في تصريح: “طالعنا بالامس، ألامين العام لتيار “المستقبل” (احمد الحريري)، عبر احد الفيديوهات المسربة، بكلام تعرض لنا فيه أمام مناصريه الذين كانوا يسألونه عن قانون العفو، الأمر الذي أظهر ارباكه وعدم درايته بالموضوع”.

وأوضح “اننا ومنذ فترة، أكدنا وما زلنا نتابع موضوع قانون العفو العام، ونحن جادون بهذا الموضوع. لكن نحن لم نعد اهلنا بفترة زمنية لاننا صادقون في تعاطينا مع الناس، وبعكس غيرنا لم ندخل موضوع قانون العفو في البازار الانتخابي. أما الشخص المذكور، فقد اتضح مدى ارباكه امام مناصريه، لانه وتياره، كانا وما يزالان يقدمان الوعود الواهية والكاذبة لاغراض واهداف انتخابية”.

وأكد الساحلي “نحن مع اصدار قانون عفو عام، ومستعدون للنقاش في بنوده، ومستعدون في أي وقت للذهاب الى مجلس النواب لاقراره، بعد التوصل الى اقتراح أو مشروع من الحكومة، يلبي متطلبات الناس ويعالج مشكلة آلاف العائلات اللبنانية ويعطهم فرصة لحياة كريمة، وفي الوقت عينه لا يشكل صدقة لآخرين”.

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