جنرال أمريكي: صواريخ بوتين صادقة!

دعا رئيس القيادة الاستراتيجية الأمريكية الجنرال جون هاين، إلى تصديق إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن الأسلحة الحديثة التي تقوم موسكو بتصميمها وإنتاجها.

ونقلت مجلة DefenseNews عن الجنرال هاين قوله: “لن أقدم لكم أي تفاصيل حول الوسائل التي نستخدمها لمراقبة ذلك ولن أخبركم بأي تفاصيل تقنية عن قدرات وإمكانيات هذه الصواريخ. لكني أستطيع القول لكم إننا شاهدنا كيف اختبرت روسيا والصين أسلحة فرط صوتية”.

ولم يحدد الجنرال في حديثه، هل الصاروخ الروسي المذكور لا يزال في مرحلة التصميم أو يجري اختباره بالفعل، لكنه شدد على أن تصريحات بوتين يجب أن تؤخذ بجدية تامة.

وأضاف: “عليكم أن تصدقوا تصريحات فلاديمير بوتين حول العمل الجاري في روسيا في مجال تطوير السلاح”.

ووفقا للجنرال، فقد أجرت الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة أيضا، اختبارات على أسلحة فرط صوتية ولكن لم تكن كلها “ناجحة بالكامل” ولذلك تم وقفها، مشيرا إلى أنه، يأمل بأن يتم تصحيح كل الأخطاء والعمل على تطوير هذا الاتجاه الواعد.

ولاحظت الصحيفة، أن مديرية مشاريع البحوث والدراسات الدفاعية الواعدة الأمريكية، لم تحصل على مدى عدة سنوات على التمويل الكافي، ولكن في 2018 ارتفع حجم الاستثمارات فيها إلى 108.6 مليون دولار مقابل 85.5 مليون دولار في 2017 وتأمل بأن يرتفع هذا الرقم في العام المقبل ليبلغ 256.7 مليون دولار.