خطة من 6 خطوات في سورية

خلال جلسة خاصة في مجلس الأمن الدولي عقدت يوم الثلاثاء بطلب من روسيا لمناقشة الأوضاع الإنسانية في مدينة الرقة السورية ومخيم الرقبان على الحدود مع الأردن طرحت روسيا خطة شاملة تضم 6 خطوات لتحقيق تسوية الوضع في سورية، متضمنة بكلام مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينيزيا.

نيبينيزيا لخص الخطوات الستة بما يلي :

أولا: لا حل عسكريا للأزمة في سورية، والأسس السياسية للتسوية معروفة جيدا، حيث يجب القيام بعمل مشترك لتنفيذ القرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي ينص على دعم المفاوضات في إطار عملية أستانا وتأييد نتائج الحوار الوطني السوري في سوتشي

ثانياً : دعوة الولايات المتحدة وحلفائها لوقف التهديدات الموجهة إلى الدولة السورية لأن انتهاك سيادتها انتهاك لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

ثالثا : دعت جميع الدول وكل القوى السياسية لوقف خطاب العدوانية والكراهية تجاه السلطات السورية وكذلك روسيا، والكف عن اتخاذ أي خطوات تهدف لإسقاط السلطة الحالية باستخدام العنف.

رابعا : دعت الدول التي تحظى بنفوذ مناسب إلى ضمان الانفصال النهائي للمجموعات المسلحة عن الإرهابيين وبدء التعاون الدولي الحقيقي في مجال مكافحة الإرهاب.

خامساً: انضمام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي كله فورا إلى تقديم المساعدة الإنسانية الحقيقية لسورية.

سادساً: دعت من سمتهم “كل التشكيلات المعارضة” للتخلي عن اصطناع أسباب للعدوان الخارجي من خلال الاستفزازات التي تشمل استخدام الأسلحة الكيميائية.

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