“كراسوخا” تمنع “توماهوك” من إصابة أهدافها

ولكن وزارة الدفاع الروسية لم تذكر أن القوات السورية استخدمت ضد الصواريخ الجوالة المهاجمة والقنابل الجوية الموجهة أسلحة روسية للحرب الإلكترونية، حسبما أشارت صحيفة “نيزافيسيمايا غازيتا”.

وكان الجنرال يوري لاستوتشكين، قائد قوات التشويش الإلكتروني للجيش الروسي، لفت في تصريحات صحفية إلى أنه من المستحيل تحقيق التفوق على العدو بدون وسائل الحرب الإلكترونية.

ومن جانبه كشف الجنرال فاليري غيراسيموف، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، في الخريف الماضي، أن وسائل الحرب الإلكترونية تؤدي دورا مهما في مواجهة أسلحة الدقة العالية (الصواريخ الجوالة والقنابل الموجهة… إلخ)، مشيرا إلى أن “كراسوخا” (إحدى وسائل الحرب الإلكترونية) تستطيع توفير الحماية المضمونة للقوات والمنشآت العسكرية والمدنية من أسلحة الدقة العالية.

وكانت مصادر إعلامية قد أشارت إلى وجود “كراسوخا 4” في سورية.

وكانت قاعدة الشعيرات العسكرية السورية تعرضت في العام الماضي إلى الهجوم الذي شنت 59 صاروخا جوالا من نوع “توماهوك”. ولم يُصب الكثير من الصواريخ الأمريكية المهاجمة القاعدة العسكرية السورية المستهدفة. وأرجعت تقارير إعلامية أحد أسباب ذلك إلى فعالية وسائل الحرب الإلكترونية السورية بما فيها “كراسوخا 4”.