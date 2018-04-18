“هيئة الإشراف” توثق المخالفات

أعلنت هيئة الإشراف على الانتخابات أنها توثق مخالفات وتحفظها في الملف الخاص لكل من الموظفين المعنيين في الملف الانتخابي وللوزراء المرشحين المسؤولين عن هؤلاء الموظفين بعدما ورد الى هيئة الاشراف على الانتخابات عدد من الشكاوى والمراجعات من بعض المرشحين في مختلف الدوائر الانتخابية تتعلق بتدخل بعض كبار الموظفين لصالح المرشحين.

وتابعت في بيانها: “إن الهيئة قد أحالت هذه الشكاوى الى الجهات المسؤولة عن هؤلاء الموظفين لاجراء التحقيق اللازم بشأنها، الا انه لم يردها اي جواب او اجراء اتخذ بهذا الشأن، لذلك، وحرصا من الهيئة على تطبيق مبدأ الحياد والشفافية في اطار المهام والصلاحيات المحددة لها، تلفت نظر الوزراء المعنيين الى وجوب اتخاذ الاجراءات الكفيلة بوضع حد لمثل هذه التجاوزات والمخالفات”.