الصليب الأحمر يواكب مغادرة اللاجئين في شبعا

يواكب الصليب الأحمر اللبناني عملية مغادرة 80 عائلة سورية (462 شخص) بواسطة 14 حافلة كما بقيت حافلة واحدة فارغة وذلك من ثانوية شبعا الرسمية إلى الحدود السورية عند المصنع .

يشارك في العملية 5 سيارات اسعاف و32 مسعف وسيارتين اداريتين من الصليب الاحمر اللبناني اضافة الى عيادة نقالة مع سائقها وطبيب وممرضة ستكون بانتظارهم عند الحدود اللبنانية – السورية من أجل التدخل عند الحاجة. وستتولى الحافلات نقل المغادرين من المصنع إلى الداخل السوري حيث سيتسلم كوادر ومتطوعو الهلال الأحمر العربي السوري مهمة مواكبة القافلة داخل الأراضي السورية وستكون مراكز الصليب الأحمر على جهوزية تامة من أجل تلبية أي طارئ.