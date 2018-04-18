مؤتمر “سيدر” بين ديوان المحاسبة وصندوق النقد الدولي

شدد رئيس ديوان المحاسبة القاضي أحمد حمدان على “ضرورة التعاون البناء والمشترك مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية لما فيه دور ورقابة على كل الامور المالية التي تهم الدولة”،

معتبرا ان “لديوان المحاسبة دورا فعالا ومهما في هذا المجال، وعليه مسؤولية رقابية ومالية، وهذا من شأنه ان يعطي ثقة للعالم بلبنان وادارته ورقابته على كل الامور التي تهم الدولة ومؤسساتها”،

وذلك بعد لقائه وفدا من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وبحث المجتمعون في التطورات ولا سيما ما يتعلق بمؤتمر “سيدر” والمنح المالية والقروض التي حصل عليها لبنان، واكد الوفد لرئيس الديوان سبل التعاون المشترك بين ديوان المحاسبة والمنظمة، والتي من شانها ان تعطي دورا فعالا لديوان المحاسبة الرقابي على كل الامور، وتحديدا موضوع القروض والمنح المالية التي استفاد منها لبنان”.