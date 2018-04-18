خنقت “ابنتها” وصعقتها بالتيار الكهربائي حتى الموت!!

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمـن الداخلي شعبة العلاقـات العامة عن أنه “عند الساعة 22.00 من تاريخ 17/04/2018 ورد اتصال هاتفي الى فصيلة عرمون في وحدة الدرك الاقليمي، يفيد عن وقوع جريمة قتل في منزل بطلعة أبو ديب / خلدة.

وعلى الفور توجهت دورية من الفصيلة الى المكان، وعثرت داخل المنزل على جثة المدعوة: ث. ح. (مواليد عام 1999، سورية) وبجانبها والدتها المدعوة: هـ . ح . (مواليد عام 1980، سورية) جالسة قرب السرير وهي بحالة ارباك.

وبالتحقيق معها، اعترفت أنها أقدمت على قتل ابنتها لأسباب عائلية تمس بالشرف، حيث قامت بخنقها بيديها وصعقها بالتيار الكهربائي ومن ثم وضعت وسادة على وجهها. والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.”