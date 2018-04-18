أظهر استطلاع إسرائيلي للرأي، أجراه معهد “بانلز بوليتيكس” ونشر اليوم في صحيفة معاريف، أن 52% من الإسرائيليين يخشون من اندلاع حرب قريباً وذلك بسبب التوتر المتزايد في المنطقة الشمالية وبسبب التهديدات الإيرانية بـ”الانتقام من إسرائيل”، في المقابل يعتقد 38%، بحسب استطلاع الرأي، العكس بينما أجاب 10% بـ”لا أعرف”. الاستطلاع الذي أجري لمناسبة ما يسمى “يوم الاستقلال الـ 70″، شمل عينة مؤلفة من 587 شخصاً، بينهم 484 يهودياً، و 103 عرب.

وفيما بيّن الاستطلاع أن 56% من المستطلعين “فخورون جداً” بكونهم “إسرائيليين”، مقابل 26% “فخورون بدرجة كافية”، و15% ليسوا فخورين. أظهر الاستطلاع أن الشرخ بين “المتدينين” و”العلمانيين”، هو أكثر ما يقلق الإسرائيليين اجتماعياً حيث أجاب 35% من الإسرائيليين بأن الشرخ الأخطر على وجودهم كشعب ومجتمع هو بين “المتدينين” و”العلمانيين”، فيما قال 27% إنه بين اليهود والعرب، و23% بين “اليمين” و”اليسار”، و10% بين الأغنياء والفقراء، و5% بين اليهود الأشكناز السفارديم.

وفي رد على سؤال “هل تعتقد أن إسرائيل حقيقة قائمة أم أن وجودها معرض لخطر حقيقي”، أجاب 73% إنها “حقيقة قائمة”، بينما قال 18% إن هناك “خطراً حقيقياً” عليها، فيما أجاب 9% بـ”لا أعرف”.

كما أظهر الاستطلاع أن 34% من الإسرائيليين يرون أن التهديد الأمني من الخارج هو القضايا العاجلة التي تواجهها إسرائيل.