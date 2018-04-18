إيران تحظر استخدام تطبيقات المراسلات الأجنبية

حذرت الرئاسة الإيرانية، جميع الهيئات الحكومية من استخدام تطبيقات الرسائل الأجنبية للتواصل مع المواطنين، حسبما أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية.

ووفقا لوكالة “مهر” للأنباء، فقد بادر إسحاق جهانغيري، النائب الأول للرئيس الإيراني، عقب الحظر بإغلاق حسابه الخاص على تطبيق تيليغرام.

وجاء في آخر مدونة داخل قناة جهانغيري على تطبيق تيليغرام، أنه “في إطار القوانين والإجراءات الحكومية، بدءا من اليوم (الأربعاء)، لن يتم نشر أي موضوع على قناة النائب الأول لرئيس الجمهورية، ومن الآن فصاعدا ستنشر أخبار معاليه عبر التطبيقات الوطنية والتي سيعلن عن عناوينها قريبا”.

وتيليغرام، يعتبر من أهم هذه التطبيقات التي وقعت تحت المنع، ويستخدمه أكثر من 40 مليون إيراني للتواصل بدءا من المحادثات العادية إلى التجارة والحملات السياسية.

وقد ساعدت خدمة تطبيق تلغرام المشفرة، الإيرانيين في نشر المعلومات عن الاحتجاجات التي سادت البلاد في شهري ديسمبر ويناير الماضيين.