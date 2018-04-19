تعرف إلى خطوات روسيا الست لـ “التسوية” في سوريا

طرح (فاسيلي نيبينزيا) مندوب روسيا في مجلس الأمن أثناء جلسة خاصة للمجلس (الثلاثاء) لمناقشة الأوضاع الإنسانية في مدينة الرقة ومخيم الرقبان لللاجئين السوريين على الحدود مع الأردن، “خطة شاملة” تضم 6 خطوات لتحقيق “تسوية للوضع” في سوريا، على حد وصفه.

وبحسب ما نقل موقع (روسيا اليوم) فإن الخطوة الأولى من طرح المندوب الروسي تتمثل في أنه “لا حل عسكريا في سوريا، والأسس السياسية للتسوية معروفة جيداً، حيث يجب القيام بعمل مشترك لتنفيذ القرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والذي ينص على دعم المفاوضات في إطار عملية أستانا” ورأى في خطوته بأن يتم “تأييد نتائج مؤتمر سوتشي” الذي اقامته بلاده لمنصات صنعتها في قواعدها العسكرية!

ودعا (نيبينزيا) في الخطوة الثانية إلى “وقف الولايات المتحدة وحلفائها تهديداتها لسوريا في حين تتمثل الخطوة الثالثة بـ “دعوة جميع الدول وكل القوى السياسية لوقف خطاب العدوانية والكراهية تجاه سوريا وروسيا، والكف عن اتخاذ أي خطوات تهدف لإسقاط النظام باستخدام العنف”.

كما دعا المندوب الروسي في خطوته الرابعة الدول التي تحظى بنفوذ مناسب إلى ما سماه “ضمان الانفصال النهائي للمجموعات المسلحة عن الإرهابيين” وبدء التعاون الدولي الحقيقي في مجال مكافحة الإرهاب.

أما الخطوة الخامسة ضمن الخطة الروسية فتتمثل في “انضمام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي كله فورا إلى تقديم المساعدة الإنسانية الحقيقية لسوريا”.

وختم (نيبيزيا) في الخطوة السادسة بدعوة كل التشكيلات المعارضة للتخلي عما سماه “اصطناع أسباب للعدوان الخارجي من خلال الاستفزازات التي تشمل استخدام الأسلحة الكيميائية”.