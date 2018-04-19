الحريري يلتقي تيمور جنبلاط في مزبود.. اليوم

علمت صحيفة “الأنباء الكويتية” أنّ رئيس الحكومة سعد الحريري قرر فتح ابواب قصر قريطم طوال شهر رمضان، نظرا لاستيعاب قاعاته الفسيحة حفلات الافطار التي قرر اقامتها، وهو ما ليس متيسرا في بيت الوسط.

وفي معلومات “الأنباء”، أن صديقًا مشتركًا توصل الى جمع الرئيس سعد الحريري مع رئيس لائحة التحالف المشترك في الشوف وعاليه تيمور جنبلاط، على مائدة غداء يقيمها على شرفهما م. سمير الخطيب ، المدير العام لشركة خطيب وعلمي الهندسية، في دارته ببلدة مزبود إقليم الخروب ظهر اليوم الخميس، بحضور حشد من فعاليات المنطقة، يتابع بعدها الحريري جولته في المنطقة التي تنتهي بمهرجان خطابي في بلدة برجا التي تمثل ثقلا إنتخابيا وازنا.