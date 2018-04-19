بالفيديو.. “مايا دياب” في مشهد يثير الاشمئزاز بمطار بيروت

كُنّا نظن أن زمن “الخط العسكري” قد ولّى وبيتتا في دولة احترام القوانين والنظام، لكن لا! يظهر ان ثقافة “مرقلي تمرقلك” لا زالت هي السائدة وستبقى كذلك طالما ان هناك اشخاص لا يحيون الا على مائدة الواسطة.

كثير من الفوقية وتجاوز القوانين قدمته الينا الفنانة مايا دياب، بقالبٍ مثير للاشمئزاز كنا نظن أنه حكر لبعض السياسيين حتى أثبتت دياب العكس، فالواسطة لا تقتصر فقط على هذه الطبقة بل تتعداها لتصل الى طبقة الفنانين أيضاً.

لم تقبل الفنانة السمراء على نفسها أن تقف في طابور الانتظار في مطار بيروت الدولي خلف أكداس المواطنين المنتظرين لدورهم، بل فضلت سلوك طريق “الواسطة” على الطريقة اللبنانية، فتفتح لها خطوط يمنع عبورها، لتتجاوز الطوابير وتصل الى موظف الأمن العام الذي قام بالواجب وأكثر، كيف لا وهي مايا دياب!!

ونشرت الإعلامية راشيل كلام على صفحتها على الفايسبوك فيديو تظهر فيه الفنانة مايا دياب وهي تتجاوز طوابير من الناس متوقفة للسماح بالدخول إلى صالة المغادرة في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت.

وعلقت كرم على الفيديو بالقول:”ست ⁦‪@mayadiab‬⁩ ليش بتعملي هيك تجاوزات بمطار بيروت؟ بتحبي تكوني انتي ماشية تحت القانون وناطرا ويجي حدا يقطع عنك؟ ‏لي الفوقية وبعدانا منتفلسف عبلدنا ومنّق على الوضع؟ ‏⁧‫#مايا_ب_٧_واسطات‬⁩”.

أسلوب مايا دياب الذي ظهر في مطار بيروت الدولي يثير الامتعاض من المستوى الذي وصلنا اليه في بلد لم يعد يألف اتباع القوانين والانظمة، بل باتت الواسطة فيه هي “جواز السفر” للعبور على كل المطبات بهدوء ودون اي قلق.. لذا نضع المشاهد بين أيديكم كي تحكموا.

Publiée par Rachel Karam sur mercredi 18 avril 2018

‏ست ⁦‪@mayadiab‬⁩ ليش بتعملي هيك تجاوزات بمطار بيروت؟ ‏بتحبي تكوني انتي ماشية تحت القانون وناطرا ويجي حدا يقطع عنك؟‏لي الفوقية وبعدانا منتفلسف عبلدنا ومنّق على الوضع؟‏⁧‫#مايا_ب_٧_واسطات‬⁩‏⁦‪@DGSG_Security Publiée par Rachel Karam sur mercredi 18 avril 2018