هاشم: مبدأ فصل النيابة عن الوزارة نظري فقط

أكد النائب قاسم هاشم عبر “صوت لبنان” (93.3) أن الانتخابات ستترك آثارا سلبية حتى على مشهد ما بعد الانتخابات لا سيما في أساليب التعاطي التي تخطت كل القيم والمفاهيم الأخلاقية وتجاوزت كل حد معقول.

وردا على سؤال حول مبدأ فصل النيابة عن الوزارة أوضح هاشم أنه ليس هناك من قانون ينص على ذلك وهذا المبدأ لا يزال نظريا واعتمدته بعض الأحزاب اراديا. لكن كي يعمّم هكذا مبدأ رأى هاشم أن الامر يحتاج الى نقاش. هاشم وجد أن التعاطي مع هذه الانتخابات ومع المجلس النيابي القادم سيكون مختلفًا لان القانون الجديد قد أرسى مبادئ أساسية في الحياة السياسية .

هاشم دعا الى رقابة مشددة لاقصى الحدود ومقاربة واضحة للقضايا الوطنية ، واعدًا بالمحاسبة والاقتصاص من الفساد اذا ما وصل الى الندوة البرلمانية.