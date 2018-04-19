تدابير سير يوم الأحد

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة ما يلــي:

يُقام يوم الأحد 22/4/2018 نشاط رياضي “الموسم الثامن للجبل – ماراتون”(21 كلم)، انطلاقاً من بلدة عين زحلتا مروراً ببلدات: الباروك – بتلون – كفرنبرخ – معاصر بيت الدين – بيت الدين – السمقانية، وصولاً الى ساحة بقعاتا – الشوف، وذلك اعتباراً من الساعة 5.00 صباحاً ولحين الانتهاء.

وستتّخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، تدابير السير التالية:

أولاً: عزل مسار الماراثون ابتداءً من المدينة الكشفية في بلدة عين زحلتا مروراً بالباروك ، بتلون، كفرنبرخ، معاصر بيت الدين، بيت الدين، السمقانية وصولاً الى بلدة بقعاتا – الشوف، وذلك من خلال منع وقوف ومرور السيارات على جميع المفارق والمتفرعات المؤدية إلى هذا المسار.

ثانياً: إجراء التحويلات التالية:

– تحويل السير المتّجه من نبع الصفا الى الباروك، باتجاه بريح – كفرقطرة، وصولاً إلى دير القمر.

_ تحويل السير المتّجه من معاصر الشوف الى الباروك، باتجاه المختارة.

_ تحويل السير المتّجه من المختارة الى جديدة الشوف، باتجاه الأوتوستراد الجديد، وصولاً إلى بعقلين.

– تحويل السير المتّجه من بعقلين الى بيت الدين وبقعاتا، باتجاه الأوتوستراد الجديد، وصولاً إلى الجديدة.

– تحويل السير المتّجه من دير القمر الى معاصر بيت الدين، باتجاه بلدة كفرقطرة.

– تحويل السير المتّجه من كفرحيم الى الشوف الأعلى، باتجاه بلدة بعقلين.

يرجى من المواطنين الكرام اخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة على طول مسار السباق، تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.