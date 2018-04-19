خريس يغرّد عن “قانا”

غرد النائب علي خريس عبر حسابه على “تويتر” قائلا :”مجزرة قانا هي اعتداء على الانسانية والقيم والاخلاق، لقد اعتقد العدو الاسرائيلي انه بمجازره يرهب الجنوبيين، الا انه لم يعلم انه بعدوانه زاد الجنوبيين تمسكا بالمقاومة. 18 نيسان 1996 لا زال في وجدان الناس وسيبقى ما بقينا”.

وتابع قائلا: “الجيش والشعب والمقاومة هم سبب الإنتصار على العدو الاسرائيلي والذين استشهدوا في مواجهة الاحتلال استشهدوا من اجل حياة الوطن واليوم هناك من يريد اعادة لبنان الى الخلف، وهناك من يبث التفرقة والطائفية بين الناس، الا ان اهلنا اوعى من الفتن، وهم على ثقة أن قوتهم في وحدتهم”.

وقد ارفق التغريدة بهاشتاغ #قانا_ثالث_الحرمين.