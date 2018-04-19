لماذا غابت شيرين عن جنازة والدها؟

أثار غياب النجمة شيرين عبد الوهاب عن جنازة والدها، الذي وافته المنية، أمس الثلاثاء، تساؤلات عديدة.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أنَّ “أسباب الغياب تعود إلى انشغال شيرين بشهر عسلها مع الفنان حسام حبيب في المغرب، إلّا أن المطربة المصرية التي فُجعت بوفاة والدها، وسارعت برفقة زوجها الى العودة لمصر. إلّا أنهما لم يستطيعا اللحاق بالجنازة، إذ أقلعت طائرتهما من مطار كازابلانكا في الأولى ظهراً ووصلت القاهرة بعد صلاة العصر بساعتين”.

ولم يحضر من الفنانين جنازة الحاج “عبد الوهاب”، في مسجد الحصري بمنطقة السادس من أكتوبر، سوى الفنان رامي صبري.