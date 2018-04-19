بعد شتمها.. شكوى جزائية من نوال بري ضد الزهيري !

تقدمت الاعلامية نوال بري صباح اليوم بواسطة وكيلها القانوني المحامي لؤي غندور بشكوى جزائية بوجه المرشح رجا الزهيري امام المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود، وقد طلبت بري في شكواها انزال اشد العقوبات بحق الزهيري والزامه بتعويض بقيمة ٥٠٠ الف دولار اميركي.



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