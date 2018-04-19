خلاف بين نضال الأحمدية وإليسا.. ومُنتج يصف الأخيرة بالمجرمة!

انتهت الفنانة إليسا من تسجيل الأغنية رقم 12 من ألبومها الغنائي الجديد المنتظر، وهذا ما أعلنته بنفسها من خلال تغريدة كتبتها عبر صفحتها الشخصية على موقع “تويتر” قالت من خلالها إنها أغنية لبنانية “Hit” كما تنتظرون، وهي من توقيع سليم عساف وداني حلو، فكونوا على استعداد لها”.

في حين وصفها المنتج التنفيذي للألبوم جان نخول بالمجرمة، فغرّد معلقاً على الاغنية المقصودة: “وأنت فيها مجرمة إحساس”.

ومن المتوقّع إصدار ألبوم إليسا الجديد بعد شهر رمضان المبارك، أي في عيد الفطر السعيد، وسيكون من إنتاج شركة “روتانا”.

إليسا المشغولة في تحضيرات ألبومها الجديد، والمشاركة بالدورة الرابعة من برنامج “ذا فويس” كعضو في لجنة تحكيم البرنامج، لم تتوان عن مواكبة الانتخابات النيابية، حيثستعطي صوتها لحزب “القوات اللبنانية”.

وفي هذا الإطار كتبت إليسا أكثر من تغريدة أكدت من خلالها بأن الأجواء اللبنانية تدور حول الانتخابات وهذا شيء عظيم، لأننا لم نعش مثل هذه التجربة منذ عام 2009، ومن الواجب علينا جميعا أن نرفع أصواتنا ونصوت للدولة التي نريدها.

وأحدثت بعض تغريدات إليسا سجالا بينها وبين الإعلامية نضال الأحمدية التي قالت لها: “بتأمل تصيري مع الشعب المسكين ضد الطوائف الحزبية الفاسدة والنافقة والي خرّبت حياتنا وحوّلت لبنان لأكبر بلد فاسد، هيك يا ست إليسا عم بحكيكي بالعربي المشربح”.

لترد عليها إليسا بالقول: “يللي بحبن أثبتوا إنو منن فاسدين ومنن سارقين وهني من الشعب المسكين بذاتو وبعاد عن الطائفية كلها.. أنا صاحبة مبدأ وبكل ضمير مرتاح بقول صار بدا نتخلص من الفساد، وكل واحد ينتخب يللي بيشوفن مناسبين”.