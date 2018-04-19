الصفدي يرد: “ما أسخف هذا الكلام” !

أشار الوزير السابق محمد الصفدي في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” إلى أن “طالعتنا صباحا بعض الاقلام المأجورة تقول أن محمد الصفدي غادر لبنان عقب ردود الفعل الطرابلسية، ما أسخف هذا الكلام وما أقل ردود الفعل التي لم نسمع منها الا مؤتمراً صحافيا ً لأحد المرشحين على لائحة ال…وكلاماً على الورق مدفوع الأجر”.



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