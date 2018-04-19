تدابير سير بسبب سباق “سرادار بنك” للسيدات

صـدر عـن المديريـة العامـة لقـوى الأمـن الداخلـي ـ شعبـة العلاقـات العامة مـا يلـي:

تنظم “جمعية بيروت ماراثون” سباق سرادار بنك للسيدات لمسافة /10/ كلم في بيروت، حيث نقطة الانطلاق والوصول محيط واجهة بيروت البحرية / تقاطع اللواء الشهيد وسام الحسن، وذلك اعتباراً من الساعة 6.00 من تاريخ 21/04/2018 حتى الساعة 16.00 من تاريخ 22/04/2018 وتتخذ تدابير السير التالية:

– إقفال جميع الطرقات المؤدية الى مسار السباق واجراء تحويلات ظرفية ومنع دخول السيارات لمسالك سباقات الماراثون.

– منع وقوف السيارات على مسار السباق اعتباراً من الساعة 18.00 من تاريخ 21/04/2018 على ان يتم اقفال مسار السباق اعتباراً من الساعة 6.00 من تاريخ 22/04/2018 وحتى انتهاء السباق.

مسار السباقات 10 و5 و 2 كلم:

– الانطلاق من واجهة بيروت البحرية نحو جادة اللواء وسام الحسن باتجاه تقاطع بنك عودة، يميناً نحو رياض الصلح ثم يسار جامع ممد الامين وبعده لتقاطع جورج حداد، شارع غورو، الجميزة، إلتفاف 180 درجة قبل شركة كهرباء لبنان الى شارع باستور، وصولاً الى جورج حداد والتوجه يميناً ثم يساراً عند التقاطع نحو شارع عدنان الحكيم وصولاً الى فندق مونرو، يميناً نحو السان جورج باتجاه كورنيش عين المريسة والالتفاف قبل فندق رفييرا، عودة الى الكورنيش حتى ماك دونالدز، يميناً نحو فندق فينيسيا تحت النفق وصولاً الى فندق فور سيزنر ثم خط الوصول عند واجهة بيروت البحرية.

يرجى من المواطنين الكرام اخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات وإرشادات رجال قوى الأمن الداخلي وبعلامات السير الموضوعة على الطرقات حفاظاً على سلامة المتسابقات وتسهيلاً لحركة المرور.