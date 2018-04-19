كسولة ومتشائمة لكن أنوثتها لافتة..

لعل مولودة برج الحوت تبدو امرأة انطوائية وغامضة في بعض الأحيان، إلا انها شخص كسول للغاية ومتشائم طيلة الوقت لا يمكنه أن يرى سوى السيء في الآخرين والأمور التي تحصل من حوله.

وهذه الطاقة السلبية هي سبب ابتعاد نسبة كبيرة من الاشخاص والاصدقاء عن مولودة هذا البرج، التي غالبا ما تقضي وقتها وحيدة، خصوصا انه من الصعب جدا التواصل معها او التعاطي معها في كل الأمور، سواء عل الصعيد المهني او العاطفي أو الإجتماعي.

الى ذلك، إن مولودة برج الحوت هي إمراة حساسة للغاية ومرهفة المشاعر ولا يمكنها تحمل الظروف القاسية فتنهار بسرعة وتستلم من دون اي ارادة لمحاربة التحديات وتخطي العراقيل بغية الوصول الى اهدافها.

في المقابل، هي امرأة ذكية للغاية وقادرة على الابداع والابتكار في كل الامور والمجالات، إلا انها تعيش في عالمها الخاص المليء بقواعدها الخاصة بها، فتميل الى الخيال البعيد عن الواقع وهذا ما يدخلها في مشاكل عديدة خصوصا على الصعيد العاطفي.

الى ذلك، إن امرأة الحوت طيبة القلب الى اقصى الحدود وذات نخوة شديدة، فغالبا ما تهب الى مساعدة الاخرين بسرعة ومن دون اي تفكير حتى لو كان ذلك على حساب مصلحتها وراحتها الشخصية بعيدا عن الأنانية والتكبر وحب الذات.

من دون أن ننسى أنها شخص يتمتع بأنوثة لافتة فلا يمكنها سوى ان تحصل على اهتمام كل من يتعرف اليها منذ اللحظة الاولى لدخولها لاي مكان، فهي شخص جذاب للغاية، سواء على الصعيد الخارجي او الداخلي.