بالصور: إخبار بحق “الأخبار” على خلفية “الإمارات ليكس”

تقدّم محامون اليوم بإخبار الى جانب النيابة العامة التمييزية في بيروت ضد جريدة “الاخبار” اللبنانية ممثلة برئيس مجلس ادارتها ورئيس تحريرها ابراهيم الأمين، والشركة المالكة لها (شركة اخبار بيروت) والصحافي رضوان مرتضى، وذلك لـ “قيامهم عبر مقالات عدة ومتتالية تناولت برقيات مفبركة زاعمة صدورها عن السفير الاماراتي الدكتور حمد بن سعيد الشامسي مضمنة اياها مزاعم ووقائع لا اساس الا بمخيلة كاتبها، ما يشكل ارتكاب جرائم تنال من الوحدة الوطنية وتؤدي الى تعكير صفو علاقات لبنان مع الدول العربية الشقيقة”.











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