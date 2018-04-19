صوان يصدر 5 قرارات اتهامية.. بحق من ؟

أصدر قاضي التحقيق العسكري فادي صوان اليوم خمسة قرارات اتهامية في جرائم الانتماء الى تنظيم ارهابي والتحضير للقيام باعمال ارهابية.

اتهم في القرار الأول حسين أحمد الحجيري الفار من وجه العدالة ومحمد أمون الموقوف وجاهيا بجرم الانتماء إلى “داعش” وتفخيخ سيارة لتفجيرها في عرسال لحساب التنظيم سندا إلى المواد 335 و549/201 عقوبات والمادتين 5 و6 من قانون 1958 والمادتين 72 و76 أسلحة.

واتهم القاضي صوان في القرار الثاني عبد الرحمن محمود أسعد بجرم الانتماء إلى “داعش” والتحريض الانتماء إلى التنظيم عبر وسائل التواصل الاجتماعي سندا إلى المواد 335 عقوبات والمادتين 5 و6 من قانون 1958 معطوفة كلها على المادة 217 عقوبات.

وفي القرار الثالث اتهم خمسة فلسطينيين وهم: محمد وخالد الرشيدي ورفاقهما بجرم الانتماء إلى “فتح الإسلام” والقتال داخل مخيم عين الحلوة ضد الفصائل الفلسطينية الأخرى.

واتهم في القرار الرابع السوري سعيد محمد النايل بجرم القتال في صفوف الجيش السوري الحر ضد الجيش السوري النظامي سندا إلى المواد المذكورة أعلاه.

واتهم في القرار الخامس رياض المانع ومحمد مرعي والمصري فادي أحمد بجرم الانتماء إلى مجموع شادي الموقوف في طرابلس وتصنيع عبوات ناسفة والتحضير للقيام بعمليات إرهابية ضد الجيش اللبناني سندا إلى المواد المذكورة أعلاه اضافة الى المواد 72 و76 أسلحة والمادة الوحيدة من قانون 2016.