نداء من حمادة لأساتذة الجامعة اللبنانية

وجّه وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة نداء لاساتذة الجامعة اللبنانية بفكّ الاضراب، كاشفاً عن اقتراح قانون يقضي بمنح اساتذة الجامعة اللبنانية ٣ درجات.

واشار حمادة في تصريح له بعدجلسة مجلس الوزراء الى ان “الزيادة التي اعطيت للقضاء خلقت فجوة بينهم وبين اساتذة الجامعة اللبنانية”، داعياً الاساتذة لفك الاضراب لان هناك 70 الف طالب ينتظرون اخذ شهاداتهم.

واعلن حمادة انه سيجتمع غدا صباحا بنقابة المعلمين، متمنياً على الأمين العام للمدارس الكاثوليكية في لبنان ​الأب بطرس عازار​ ونقيب المعلمين في المدارس الخاصة ​رودولف عبود اعطاءه اجوبة للانتهاء من الموضوع لعقد جلسة حتماً قبل انتهاء ولاية المجلس النيابي.