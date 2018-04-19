الملف السوري على طاولة الناتو والروس والأمم المتحدة!

يبحث مسؤولون عسكريون وسياسيون روس كبار الملف السوري، مع ممثلين عن حلف الناتو والأمم المتحدة.

وفي هذا الصدد، من المنتظر أن يلتقي رئيس هيئة الأركان الروسية فاليري غيراسيموف، في عاصمة أذربيجان باكو، بالقائد العام لقوات حلف الناتو كيرتيس سكاباروتي.

وجاء في بيان صدر عن المركز الصحفي لوزارة الدفاع الروسية، الخميس: “وصل رئيس هيئة أركان القوات الروسية الجنرال فاليري غيراسيموف بزيارة عمل إلى باكو (جمهورية أذربيجان). ويخطط رئيس الأركان الروسية لأن يلتقي هناك القائد العام للقوات الموحدة لحلف شمال الأطلسي كيرتيس سكاباروتي”.

وأضاف البيان أن الطرفين سيناقشان مسائل النشاط العسكري لحلف الناتو وروسيا في المنطقة الأوروبية، وكذلك الوضع في سوريا. وتابع: “أثناء زيارة العمل هذه سيلتقي غيراسيموف برئيس أذربيجان إلهام علييف”.

على صعيد متصل أعرب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، عن عزمه عقد لقاءين مع وزيري الخارجية والدفاع الروسيين سيرغي لافروف وسيرغي شويغو غدا الجمعة بموسكو، لمناقشة الوضع في سوريا.

وردا على سؤال صحفي حول ما إذا كان سيجتمع في موسكو مع وزيري الخارجية والدفاع الروسيين قال دي ميستورا، اليوم الخميس: “نعم ، مخطط للاجتماعين”​​​.