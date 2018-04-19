كي تحصل على وظيفة مذيعة شترط عليها ممارسة الجنس معه!

فتاة جامعية تخرجت حديثا من كلية الاعلام وبدأت بالبحث عن عمل في المحطات التلفزيونية والاذاعية وحتى الصحف، لكن وبعد فترة قرأت إعلانا في إحدى الصحف، عن طلب مذيعة في احدى المحطات الاذاعية، تقدمت الفتاة الجامعية والتي تخرجت حديثا من كلية الاعلام، تقدمت بطلب توظيف فسرعان ما جاءها الرد بالمقابلة، حضرت نفسها جيدا وذهبت الى المقابلة للحصول على وظيفة مذيعة، لكنها تفاجأت بما حصل معها اثناء المقابلة ولم تتوقع ان يكون اللقاء هكذا اذ انها اثناء اللقاء حاول المسؤول في الاذاعة ان يتحرش بها جنسيا والضغط عليها لممارسة الجنس معه كي يقبلها في الوظيفة وتكون الموظفة المميزة لديه من خلال ممارسة الجنس معه كلما عرض عليها الامر.

لكن الفتاة الجامعية الطامحة الى العمل في مجال اختصاصها قامت بصد المسؤول ومنعه من الاقتراب او التقرب منها، فحاول ارغامها على ذلك واقناعها بالامر واغرائها بالمركز الجيد والمال إن هي مارست الجنس معه، لكنها رفضت وخرجت من مكتبه غاضبة وتوجهت فورا الى مكتب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الإعلامية وأخبرته بما فعله معها المسؤول، فغضب كثيراً، وأصدر قراراً بطرد المسؤول ومنع إغلاق أبواب مكاتب المسؤولين في المؤسسة كي لا تحصل هذه الامور مرة اخرى او ان تتم ممارسة الجنس فيها مع الموظفات او اللواتي يتقدمن الى طلب للتوظيف.