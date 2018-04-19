سلسلة لقاءات لبري

عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري الأوضاع العامة والمستجدات السياسية، لا سيما الشأن الانتخابي، مع الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب السابق أسامة سعد، خلال استقباله في دارته في المصيلح على رأس وفد موسع من قيادة التنظيم وفاعليات صيداوية.

واستقبل بري الدكتور أنطوني إميل عيسى الخوري الذي شغل سابقًا منصب رئيس هيئة التفتيش القضائي، وقدم له كتابه الوجيز في القانون المدني الأموال (حق الملكية والحقوق المتفرعة منه).

واستقبل الرئيس بري وفدًا من آل ضاحي من بلدة السكسكية.

وبحث بري مع المغتربين اللبنانيين في شاطئ العاج وإسهاماتهم في تعزيز العلاقة اللبنانية – العاجية مع رئيس غرفة التجارة والصناعة في أبيدجان جوزف خوري.

واستقبل بري وفدًا من ال خليفة من بلدة الصرفند.