تحذيرات من تناول الأعشاب والأسماك السامة

حذرت وزارة الصحة من تناول الأعشاب البرية والأسماك السامة والفطر البري وبعض الأطعمة التي قد يشكل استهلاكها خطرًا كبيرًا على صحة الإنسان، وذلك “بعدما تبين في الآونة الأخيرة تناول عدد من الأشخاص لأطعمة غريبة غير موجودة في الأسواق كأطعمة صالحة للأكل بل موجودة في الطبيعة كمواد خام غير قابلة للاستهلاك البشري”.

وأضاف المكتب الإعلامي للوزارة، في بيان، عن تناول بعض أنواع الفطر السام: “نجد الفطر السام بين الشجيرات في الطبيعة خصوصًا مع بداية فصل الربيع، وبسبب الشبه الكبير بين الفطر الصالح للأكل والفطر السام يلتبس الامر على المواطنين. فليست كل أنواع الفطر قابلة للاستهلاك، وتناول بعضها قد يسبب أعراض سلبية كالشعور بالدوخة وفقدان التوازن، آلام شديدة في المعدة، إسهال شديد وتقيؤ، أوجاع متعددة في الصدر وفشل عمل الكلى، وفي بعض الحالات قد تصل خطورتها إلى فقدان الحياة نظرا لاحتوائها على سم قاتل.”

أما عن تناول واصطياد سمكة النفيخة السامة، فتابع البيان: “إن هذه الأسماك قد غزت بحرنا منذ أكثر من عشر سنوات. إن استهلاك هذه السمكة قد يؤدي إلى شلل تصاعدي وضعف عضلات الأطراف السفلى نظرًا لاحتوائها على سم قاتل. تبدأ عوارض التسمم بالظهور بعد مرور أربعة إلى عشرين ساعة من تناول أو لمس السمكة وقد يؤدي التسمم في بعض الأحيان الى الوفاة نتيجة توقف عضلات التنفس والجهاز العصبي.”

ودعت وزارة الصحة الجميع إلى التنبه لهذه المخاطر وعدم الاستخفاف بهذه التوجيهات لما فيه صحة وسلامة الإنسان.