إعدام قاضي “عقود الزواج” لدى داعش

قضت محكمة عراقية، بإعدام القاضي الشرعي لعقود الزواج في “داعش”، إبان سيطرة التنظيم الإرهابي على مدينة الموصل.

ووفقا لما نقلته قناة “السومرية”، أكد المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى، عبد الستار بيرقدار، أن محكمة جنايات نينوى أصدرت حكم الإعدام بحق أحد أفراد “داعش”.

وأضاف بيرقدار أن المتهم كان يعمل بصفة قاض في محكمة عقود الزواج في ما يسمى بالمحاكم الشرعية للتنظيم، موضحا أن المحاكمة تمت وفق أحكام المادة الرابعة من قانون الإرهاب وراعت كل الضمانات القانونية.

وأشار بيرقدار إلى أن الحكم أولي ويجوز الطعن عليه.

وتشير التقديرات إلى أن العراق يحتجز في معسكر شمالي البلاد، نحو 1400 من الزوجات الأجنبيات وأطفال من يشتبه في أنهم أعضاء بـ”داعش”.

يذكر أن محكمة الجنايات في الموصل، أصدرت أمس الأربعاء، حكما بالإعدام بحق 212 شخصا بتهمة الانتماء لتنظيم “داعش”.