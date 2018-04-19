إختتام “المؤتمر البلدي اللبناني – البرتغالي” في بورتو

اختتم “المؤتمر البلدي اللبناني – البرتغالي الخامس للمدن والسياحة” أعماله في مدينة بورتو البرتغالية بزيارات ميدانية للوفد البلدي اللبناني الى بعض المدن البرتغالية القريبة من بورتو ذات الطابع السياحي، للتعرف عليها والاطلاع على إنجازات بلدياتها، إضافة الى زيارة المدرسة السياحية الكبيرة، حيث شددت كلمات رئيس المدرسة ورؤساء البلديات المذكورة الذين شددوا على تفعيل العلاقات الثنائية بين لبنان والبرتغال في المجال السياحي، لا سيما وأن البرتغال باتت تملك كل مقومات الحداثة وتستقطب أعدادا كبيرة من السياح. كما أعربوا عن استعدادهم لتبادل الخبرات والرحلات والوفود البلدية مع لبنان.