إختتام “المؤتمر البلدي اللبناني – البرتغالي” في بورتو

5 ساعات ago - 6:05 مساءً المصدر: وكالات
إختتام “المؤتمر البلدي اللبناني – البرتغالي” في بورتو

إلى ذلك دعا رئيس وكالة برايتن للإعلام والإعلان Brighten إيلي الصياح في كلمته المشاركين في المؤتمر الى زيارة لبنان والتعرف على معالمه السياحية وعلى بلدياته.

وفي الختام كان تبادل للهدايا التذكارية.

5 ساعات ago

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