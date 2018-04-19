وزير المالية يطلق موازنة 2018 في 24 الحالي

وأوضحت المالية في بيان، أن “موازنة المواطن تأتي في سلسلة التوعية المالية والضريبية التي تعدها الوزارة دوريا، وتشكل الاطار الذي يعزز علاقة الثقة بين الدولة والمواطن ويقوي التواصل في ما بينهم. وتكتسب الاهمية في ذلك لناحية تحسين فرص المواطنين في العمل والتعليم والطبابة والسكن وقدرتهم على الانفاق”.

وأشارت الى أنها “التزمت هذه السنة إصدار موازنة المواطن بالتوازي مع اقرار الموازنة العامة بقصد اتاحة المجال أمام الرأي العام من مواطنين ومواطنات وقطاع خاص ومختلف مكونات المجتمع المدني، للحوار وابداء الرأي والتفاعل حول أولويات الحكومة الاقتصادية والاجتماعية وأوجه انفاق المال العام وطرق تمويله ولممارسة دورهم في المساءلة والمحاسبة بصورة مستنيرة”.