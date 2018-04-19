الحريري: لبنان لا يقوم إلا بالتوافق السياسي

شدد الرئيس سعد الحريري على أن “لبنان لا يقوم إلا بالتوافق السياسي، ومن خلال هذا التوافق أقرينا الموازنة وقانون الانتخاب وأنجزنا مؤتمر سيدر، ولولا التعاون مع الرئيسين ميشال عون ونبيه بري وكافة الفرقاء السياسيين لما استطعنا أن نحقق هذه النجاحات. إنه نجاح للبنانيين، للحكومة وللتوافق السياسي. ولكي نقوم بالبلد، لا بد من شراكة حقيقية بين اللبنانيين لإنجاز كافة المسائل والأمور، ومن ضمنها محاربة الفساد”.

وأضاف خلال جولة في إقليم الخروب: “هناك مشاريع ملحة للإقليم وهناك إجحاف بحق هذه المنطقة، ومن خلال التوافق الذي يجب المحافظة عليه بعد الانتخابات، نستطيع أن ننفذ المشاريع المطلوبة، وللإقليم حصة وازنة من مشاريع مؤتمر سيدر”.