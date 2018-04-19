أماكن لوقوف المسافرين في الطائرات

4 ساعات ago - 7:10 مساءً المصدر: وكالات
أماكن لوقوف المسافرين في الطائرات

طورت شركة”Aviointeriors” الإيطالية نموذجا أوليا لأماكن خاصة بالمسافرين الراغبين بالوقوف على متن بعض الطائرات.

ومن المقرر أن يتم تثبيت عدد من “المقاعد” بشكل عمودي، وسيتم إضافة مسند ناعم على مستوى الوركين، مما سيسمح للراكب بالشعور بالراحة، وستجهز الأماكن بمساند للذراعين، ومن غير الممكن الجلوس طيلة فترة الرحلة.

وتم صنع النموذج الأول في العام 2010 وتم عرضه في معرض الطائرات في هامبورغ، ووفقا للمصنعين، فإن المقاعد الجديدة سوف تزيد من عدد الركاب فهي أخف وزنا مرتين من المقاعد العادية وتسمح بزيادة عدد الركاب على الطائرة بنسبة 20%.

 

 

وتعتقد الشركة بأن المقاعد العمودية ستكون مطلوبة مع قبل شركات الطيران الأخرى، بالأخص للرحلات الجوية عبر المسافات القصيرة.

4 ساعات ago

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