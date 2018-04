أماكن لوقوف المسافرين في الطائرات

طورت شركة”Aviointeriors” الإيطالية نموذجا أوليا لأماكن خاصة بالمسافرين الراغبين بالوقوف على متن بعض الطائرات.

ومن المقرر أن يتم تثبيت عدد من “المقاعد” بشكل عمودي، وسيتم إضافة مسند ناعم على مستوى الوركين، مما سيسمح للراكب بالشعور بالراحة، وستجهز الأماكن بمساند للذراعين، ومن غير الممكن الجلوس طيلة فترة الرحلة.

وتم صنع النموذج الأول في العام 2010 وتم عرضه في معرض الطائرات في هامبورغ، ووفقا للمصنعين، فإن المقاعد الجديدة سوف تزيد من عدد الركاب فهي أخف وزنا مرتين من المقاعد العادية وتسمح بزيادة عدد الركاب على الطائرة بنسبة 20%.

It’s baaaaaack! The AvioInteriors Skyrider saddle seat is returning to #AIX18 after its controversial reception. Will the fact that 28” is normal on low-cost carriers mean that a 23” squat for a (very) short flight seems more #PaxEx palatable? #avgeek pic.twitter.com/zLylr91NiT

