“التيار” يوضح حقيقة قسائم المحروقات

استغرب التيار الوطني الحر كيفية تعاطي الاعلام مع خبر تقديمه قسائم محروقات خاصة بمندوبيه ليوم الانتخابات.

وأعلن في بيان صادر عن اللجنة المركزية للاعلام في التيار عن أن “التعميم الصادر في هذا الشأن لم يتم تسريبه بل التيار هو من عممه من باب الشفافية وحسن الادارة والتنظيم”.

وأوضح “أن هذه القسائم تعني فقط مندوبي التيار ليتمكنوا من التنقل في اليوم الانتخابي وليقوموا بعملهم من دون عوائق، مضيفا “إن قيمة القسائم تتراوح بين 10 آلاف ليرة و25 ألف ليرة لبنانية. فهل يمكن ان يكون يشتري اصواتا بهذه المبالغ الزهيدة في حين يصل شراء الاصوات الى أكثر من ألف دولار؟”.

وختم البيان: “إن التيار الوطني لم يعمد يوماً الى مخالفة قانون الانتخاب وتاريخه يشهد على ذلك، وهذه القسائم ليست الا دليلا على شفافية التيار وحسن إدارته والى من غاصوا في التحليل نقول: فتشوا عن المال الانتخابي في مكانه الصحيح”.