جنبلاط يكشف سبب إلغاء مهرجان المختارة وعاليه

غرّد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط أن “التجربة أثبتت أن الندوات الانتخابية أفضل بكثير من المهرجانات الجماهرية وما يرافقها من مسيرات ومظاهر تشكل ازعاجا للمواطنين. لذا تم الغاء مهرجان المختارة وعاليه أما في الاقليم فإن الترتيبات تجري لتحضير لقاء مع الفاعليات وسيتم تحديد المكان والزمان مع الرفاق”.

ان التجربة اثبتت ان الندوات الانتخابية افضل بكثير من المهرجانات الجماهرية وما يرافقها من مسيرات ومظاهر تشكل ازعاجا للمواطنين .لذا تم الغاء مهرجان المختارة وعاليه اما في الاقليم فان الترتيبات تجري لتحضير لقاء مع الفاعليات وسيتم تحديد المكان والزمان مع الرفاق pic.twitter.com/jZzCf02nVj — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) April 19, 2018