جنبلاط يكشف سبب إلغاء مهرجان المختارة وعاليه

3 ساعات ago - 8:24 مساءً المصدر: وكالات
جنبلاط يكشف سبب إلغاء مهرجان المختارة وعاليه

غرّد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط أن “التجربة أثبتت أن الندوات الانتخابية أفضل بكثير من المهرجانات الجماهرية وما يرافقها من مسيرات ومظاهر تشكل ازعاجا للمواطنين. لذا تم الغاء مهرجان المختارة وعاليه أما في الاقليم فإن الترتيبات تجري لتحضير لقاء مع الفاعليات وسيتم تحديد المكان والزمان مع الرفاق”.

3 ساعات ago

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