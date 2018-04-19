مستوردون من 30 دولة يلتقون في دمشق في أيار المقبل

يستعد اتحاد المصدرين وغرفة صناعة دمشق وريفها لإقامة أكبر معرض للصناعات الغذائية التصديرية بين ال10 وال 15 من أيار المقبل.

وأوضح رئيس اتحاد المصدرين محمد السواح أن المعرض الذي سيقام في مدينة المعارض يستضيف أكثر من 800 مستورد ورجل أعمال من 30 دولة بما فيها أوروبا والدول المجاورة مشيرا إلى أن عرض سيقام على مساحة 12الف متر مربع ويتضمن جميع الاصناف الغذائية المنتجة محليا.

ولفت السواح إلى أن الصناعات الغذائية السورية رغم ظروف الأزمة ما زالت تصدر إلى 90 دولة مبينا أن سورية تتميز بامتلاكها منتجات زراعية عديدة لها ميزة نسبية الأمر الذي يستدعي الترويج والتسويق لها.

وأكد السواح أن أجنحة المعرض ستكون وفقا للمواصفات العالمية والمنتجات الزراعية السورية تعتبر أحد المكونات الأساسية للصناعات الغذائية فهي تكتسب ميزات نسبية وتنافسية عالية مشيرا إلى أن بعض الأصناف الغذائية السورية تتصدر واجهات المولات العالمية.

الحدث نيوز _ أفرورا عيسى