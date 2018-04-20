عيد للحريري: اخطأت بحق اهل الشوف

ردا على ما صرح به رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري اثناء زيارته الى منطقة الشوف” بأن هذه المنطقة لا يدخل عليها احد انها لـجنبلاط والحريري”.

ردت المرشحة عن المقعد الماروني في الشوف عاليه الاعلامية غادة عيد، في تصريح قالت فيه:ان منطقة الشوف عاليه واقليم الخروب وكل المناطق اللبنانية ليست ملكا لاحد من الذين يمعنون في استغباء الناس وشد عصبهم ثم يتربعون على عرش البلد ويمعنون فيه فسادا وافسادا.

تابعت، “ان هذه المنطقة المهملة بامتياز والتي تأكلها النفايات بعد عجز وجشع من يجاهر بامتلاكها.والتي تعاني من انعدام الانماء وفرص العمل والاهمال على كل المستويات، والتي عانت ما عانته بعد التهجير من اذلال.هي ملك ناسها الشرفاء الطيبين الذين يتعايشون بمحبة من كل الطوائف ومنذ زمن من دون منة من احد بشعار المصالحة وغيرها من الشعارات التي لم تعد تنطلي على احد.فكيف بمن يأتي اليوم ليدعي جهارا امتلاك هذه المنطقة الكريمة الابية”.

واضافت، “لن يكون لمنطق الامتلاك او الاستغباء وشد العصب مكان بعد اليوم.من حق المواطن ان يعيش بكرامة ومن واجب المسؤول ان يمنحه حقوقه لا ان يغتصبها من خلال صفقات يومية بملايين الدولارات بهدف تفقير الناس واذلالهم وابقائهم في حاجة الى الخدمات الوهمية.

وختمت عيد :يجب على الرئيس الحريري ان يعتذر من ابناء هذه المنطقة الذين يرفضون ان يبيعوها له.اهل الكرامة والشهامة والشجاعة والشرف الذين عانوا ويعانون للبقاء في ارضهم لا يبيعون منطقتهم لاحد.