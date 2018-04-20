“بوتين” تلقى دعوة لزيارة “البيت الأبيض”

أكد وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، ان الضربات الجوية الأميركية في سوريا هذا الأسبوع أزالت أي التزام أخلاقي يمنع روسيا من تسليم أنظمة “إس 300” الصاروخية المضادة للطائرات لحليفها الرئيس السوري بشار الأسد، وفق ما نقلت وكالة الإعلام الروسية.

واوضح لافروف انه قبل الضربات الأميركية على أهداف سورية أبلغت موسكو مسؤولين أميركيين بالمناطق السورية التي تُمثّل “خطوطاً حمراء” بالنسبة لها، مؤكداً أن الجيش الأميركي لم يتجاوز هذه الخطوط.

وأضاف أنه مقتنع بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب لن يسمحا بمواجهة مسلحة بين البلدَيْن، مشيراً الى ان بوتين تلقى دعوة من ترامب لزيارة البيت الأبيض وهو مستعد لتلبيتها.