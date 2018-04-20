واشنطن: هذه الحكومة “تُهدّد الاستقرار الإقليمي”

اعتبر وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، أنّ سياسات حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو “تُهدّد الاستقرار الإقليمي”، غير أنه أشار إلى استعداد المجتمع الدولي لمساعدة فنزويلا في حال تغير نظامها.

وكان الوزير الأميركي يتحدث بعد نقاش مع نظرائه من الدول الصناعية الكبرى وأميركا اللاتينية، على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن.

وقال في بيان، إنّ “المشاركين في هذا الاجتماع يتفقون على أن تدمير الاقتصاد (من جانب) نظام مادورو، أدى إلى أزمة إنسانية تسببت بهجرة جماعية للمواطنين الفنزويليين”.

وأضاف ان “الأفراد الفاسدين يسرقون برنامج الواردات الغذائية في البلاد، في حين أنّ كاراكاس ترفض المساعدة الإنسانية الدولية”.

وتعهد الوزير الأميركي “بإجراءات ملموسة”، وذلك في وقت اتفق المجتمعون على تعزيز التعاون الدولي من أجل أن يطّلعوا بشكل أفضل على “أصول وشبكات” هؤلاء الأفراد.

وتابع منوتشين: “الدائنون… الذين يُقدّمون التمويل لنظام مادورو، يُعطون قروضًا لحكومة تفتقر إلى الشرعية اللازمة التي تُخوّلها الاقتراض باسم فنزويلا”.