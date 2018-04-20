تدابير سير الأحد بسبب “رالي الربيع الـ34‎”

صـدر عـن المديرية العامة لقـوى الأمن الداخلي ـ شعبـة العلاقات العامة مـا يلـي:

ينظم النادي اللبناني للسيارات والسياحة “رالي الربيع الـ 34″، وذلك بتاريخ 22/04/2018 على عدة مراحل:

المرحلة الخاصة الأولى، الرابعة والسابعة للسرعة 15.42 كلم (نهر ابراهيم ــــ مشّان):

سيتمّ منع مرور السيارات ما بين الأوقات التالية: من الساعة 6.22 إلى الساعة 9.22 ، ومن الساعة 9.49 الى الساعة 12.49 ، ومن الساعة 13.16 الى الساعة 16.16، وذلك على الطريق الممتد من نهر ابراهيم صعوداً نحو مفترق بزحل بإتجاه الشركة الفينيقية لقوّات نهر إبراهيم لتوليد الكهرباء صعوداً إلى فتري، مستديرة بير الهيت وصولاً الى مشّان حيث نقطة التوقف قبل مفترق مشّان، طريق فتري، قرطبا.

المرحلة الخاصة الثانية، الخامسة والثامنة للسرعة 14.63 كلم (منصف ـ سبيل)

سيتمّ منع مرور السيارات ما بين الأوقات التالية: من الساعة 20،7 إلى الساعة 10.20 ، ومن الساعة 10.47 الى الساعة 13.47 ، ومن الساعة 14.14 الى الساعة 17.14، وذلك على الطريق الممتد من المنصف صعوداً باتجاه شيخان،غرزوز، بخعاز، معاد، غلبون، بجه وصولاً إلى سبيل.

المرحلة الإستعراضية الخاصة الثالثة والسادسة 1.29 كلم (كازينو لبنان)

سيتمّ منع مرور السيارات ما بين الأوقات التالية: من الساعة 9.21 إلى الساعة 12.21 ، ومن الساعة 12.48 الى الساعة 15.48، وذلك من النقطة المقابلة لمطعم أطلال بلازا بإتجاه كازينو لبنان صعوداً نحو مدخل الكازينو.

لذلك سيتم منع السير على الطرقات المذكورة في الأوقات المحددة أعلاه على أن تفتح بعد مرور آخر المتسابقين عليها.

يرجى من المواطنين الكرام اخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات وإرشادات رجال قوى الأمن الداخلي وبعلامات السير الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.