طوني فرنجية من علما: 6 أيار محطة تاريخية

أشار مرشح “المرده” طوني فرنجيه إلى أن “القوة ليست بالشعارات، فالجمهورية القوية هي التي تجعل المواطنين ضمن أولوياتها وتصون كراماتهم وتحميهم ويعلو فيها صوت الحق، والتي تدعم جيشها وتعزز الأمن والأمان لشعبها”، مضيفا “الدولة القوية هي التي تعمل على تطوير اقتصادها ودعم شبابها فتحقق لهم طموحاتهم وتبني ذاتها من خلال طاقاتهم”.

وأكد فرنجيه خلال لقاء مع اهالي بلدة علما أن “٦ أيار، محطة تاريخية نكرّس فيها المواطنة بعيداً عن كل السياسات السائدة”، مشدداً على أننا “في هذا الاستحقاق لا نعتمد إلا على محبة الناس ووفائهم”.