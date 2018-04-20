فرعون: نقولا صحناوي فاقد أعصابه وفاسد

عقد المرشح عن المقعد الكاثوليكي في دائرة بيروت الأولى النائب ميشال فرعون مؤتمراً صحافياً، للتعليق على حادثة تمزيق صورة له في ساحة ساسين بالامس.

وجاء في المؤتمر: “تم إبلاغي بانّ المرشح نقولا الصحناوي يحضّر لامر يستفزني وما حصل في ساحة ساسين مساء امس غير مقبول ونحن مستوانا في الانتخابات حضاريّ”، لافتاً إلى أنّه “لا يريد أي مشكلة بين شباب المنطقة لكن هناك حدود”.

واضاف فرعون: “الإعلام بدأ يفضح الكثير من الفساد، لهذا المرشح بالذات، إذ ظهر اتهام له بتسهيل جرائم حصلت على ساحة ساسين بالاشرفية”.

وتابع: ” صحناوي سرق ما لا يقل عن ١٠٠ مليون دولار من وزارة الاتصالات وهذا الأمر موثّق بالإضافة الى تغطية جرائم عبر حجب الداتا”.

وقال فرعون: “لن نقبل على باب الانتخابات ان يحصل فتنة بين ابناء الاشرفية”، طالباً من اهالي الأشرفية عندما يمرون بقرب صورة لصحناوي، التذكّر أنّ “هذا المرشح متهم بتسهيل جريمة دمرت حي كامل بساحة ساسين “.

وأكمل: “نقولا صحناوي “فاقد أعصابه” وفاسد وأشكر الاتصالات التي وردتني من قيادات في التيار الوطني الحر ولكن لا يكفي الاتصال”، متوجهاً إلى قيادي “التيار” قائلاً: “قوموا بعملية تطهير داخل الحزب ولا تعطوا اي صوت لمن هو فاسد ونعلم ماذا يحكى في المجالس الخاصة”.

كما أضاف: “وصلني أنّ رئيس الحزب غطّى أعمال مرشحه، فهل رئيس الحزب عمله يقتضي على تغطية اعمال وفساد مرشحيه؟ ”