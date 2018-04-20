الحريري: “سيدر” يشكل فرصة حقيقية لانهاض لبنان

اعتبر رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أن “لبنان يحتاج إلى تضافر جهود جميع أبنائه، من أجل المساهمة في عملية البناء والاعمار”. وأشار الى أن “مؤتمر سيدر يشكل فرصة حقيقية لانهاض لبنان اقتصاديا”. وشدد الحريري “على ضرورة الاستمرار في تحقيق الاستقرار الامني والسياسي الذي ينعم به لبنان رغم الظروف المحيطة به”.

كلام الحريري جاء خلال رعايته لعشاء اختتام الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز (الفرانشايز) أعمال منتدى بيفكس 2018 “بيع التجزئة في لبنان:الاستدامة والنمو”، والذي نظمته في البافيون رويال في البيال.

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