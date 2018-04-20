“القوات” تعلق على تحفظها على بند تلزيم أشغال مبنى سرايا إهدن

جعجع: مواقفنا في المجالس تنبع من حرصنا على قيام دولة فعلي

صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس حزب “القوّات اللبنانيّة”:

تعقيباً على تحفظ وزراء “القوّات اللبنانيّة” على بند تلزيم أشغال في مبنى سرايا إهدن، أصدر رئيس حزب “القوّات اللبنانيّة” سمير جعجع البيان الآتي:

دأب البعض في الفترة الأخيرة على محاولة تصوير موقف “القوات اللبنانية” من مناقصة بواخر الكهرباء وكأنه موجه شخصياً ضد وزير الطاقة سيزار ابي خليل أو لأسباب سياسية تتصل بالعلاقة بين “القوات اللبنانية” و”التيار الوطني الحر”، وذلك حتى جاءت جلسة مجلس الوزراء الأخيرة بتاريخ الخميس 19 نيسان 2018 لتسقط هذه المقولة تماماً، اذ ان وزير الأشغال يوسف فنيانوس الذي لا تشوب علاقتنا به اية شائبة تقدم الى مجلس الوزراء لأخذ موافقته على مناقصة تتعلق بأشغال في مبنى سرايا إهدن، فكان لوزراء “القوات” موقفاً متحفظاً ليس لسبب إلا لأن الوزير أرفق المناقصة بلائحة قصيرة من الشركات التي يحق لها المشاركة بها، من دون تحديد معايير واضحة اعتمدت لاختيار هذه الشركات دون سواها للاشتراك في المناقصة المذكورة.

انني في هذه المناسبة أؤكد ان كل مواقفنا في مجلس الوزراء كما في مجلس النواب تنبع من حرصنا التام على قيام دولة فعلية في لبنان وليس من اي اعتبار آخر، ولكي تقوم دولة فعلية يجب بادئ ذي بدئ التقيد حرفياً بالإجراءات القانونية ومن ثم اعتماد وحدة واضحة للمعايير والمقاييس وشفافية تامة في تحضير دفاتر الشروط والمناقصات.

وبكافة الاحوال ليست المرة الأولى التي يتصرف فيها وزراء “القوات” بهذا الشكل، بل قد اتخذوا الموقف نفسه في قضية الميكانيك والبطاقات البيومترية بالتراضي وغيرهما من الملفات.

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