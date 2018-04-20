تدابير سير في النبطية الاحد

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة عن انه “صباح يوم الأحد 22/4/2018، بمناسبة ذكرى مجازر نيسان، يقام في مدينة النبطية سباق ضاحية مركزي، بعنوان “عناقيد الأمل”.

وقالت في بلاغ: “لذلك، سيتم اعتبارا من الساعة 6.00 من التاريخ المذكور ولحين الانتهاء، منع المرور على الطرقات المؤدية إلى مدينة النبطية وتحويل السير وفقا لما يلي:

– من مفرق كفرجوز قرب مطعم الحايك بإتجاه تول.

– من مستديرة كفررمان بإتجاه الجرمق.

– من مثلث كفرتبنيت بإتجاه الخردلي والجرمق.

– من مثلث الكفور بإتجاه كفرجوز – تول.

– من حي البياض – كسار زعتر بإتجاه الكفور أو زبدين.

– من بلدة زبدين بإتجاه بلدتي تول أو شوكين.

– من بلدة ميفدون بإتجاه زبدين أو النبطية الفوقا.

يرجى من المواطنين الكرام اخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان، حفاظا على سلامة المتسابقين وتسهيلا لحركة المرور”.