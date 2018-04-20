قاسم: لو لم نحم لبنان لكان مكسر عصا

أشار نائب الأمين العام لـ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم الى انه “عندما قررنا أن نخوض الانتخابات النيابية، اعتبرنا أنها تعبير شعبي عن الأوزان السياسية، وهذا القانون النسبي يعطي كل جهة تمثيلها الواقعي، وأنا مسرور بأن الكثيرين يلعنون القانون النسبي، لأنهم منزعجون منه”.

وقال قاسم: “هذا القانون يمنع الانتفاخ ويضرب المحادل ويعطي كل ذي حق حقه، وهم لا يريدون حقوقهم كما هي، وإن شاء الله نطوره أكثر فأكثر حتى يكون أكثر عدالة”.

واضاف: “عرضنا أمام الرأي العام برنامجا انتخابيا قابلا للتطبيق خلال السنوات الأربع المقبلة، نحن ننافس الآخرين بالبرنامج الانتخابي، والبعض ينافسنا بالشتائم على قاعدة أن هذا هو برنامجه الانتخابي. نحن برنامجنا الانتخابي “نحمي ونبني”، برنامجنا الانتخابي نحرر ونقيم أسس الدولة، برنامجنا الانتخابي نعمل من أجل أن نكون كتلة متراصة لعدم التبعية في لبنان، هذا هو برنامجنا الانتخابي، بينما أولئك الذين يبحثون عن شد العصب وعن إيذاء الآخرين فهم لن يفلحوا لا الآن ولا في المستقبل”.

وتابع: “عندما يختار الناس نوابنا يختارونهم على أساس الخيار السياسي وعلى أساس “نحمي ونبني” هو خيار الاستقلال وعدم التبعية، خيار نظافة الكف وخدمة الناس، لأننا لو لم نحم لبنان لكان مكسر عصا”.