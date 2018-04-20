غول صاروخي يدعم فرقة دبابات الجيش السوري

وينظر خبراء عسكريون إلى قطعة السلاح التي حصلت عليها إحدى وحدات النخبة للجيش السوري، وهي من صنع محلي، على أنها غول صاروخي.

وحصلت فرقة الدبابات الرابعة للجيش السوري على راجمة قذائف صاروخية جديدة من نوع “جولان” (Golan).

وتم تركيب راجمة Golan-1000 وهي من عيار 500 ملم ويقارب وزن قذائفها 500 كيلوغرام، على دبابة “تي-72”.

ويقول الخبير العسكري يوري ليامين إن راجمة القذائف الصاروخية الثقيلة الموضوعة على شاسيه الدبابة نتاج عملية تطوير راجمات “جولان” التي تنتجها ورشات إصلاح المعدات العسكرية التابعة لفرقة الدبابات الرابعة للجيش السوري.

ولا يتجاوز مدى راجمات “جولان” 3 كيلومترات ولكن قوة قذائفها تجعلها سلاحا رهيبا لا يمنح العدو فرصة النجاة خلال القتال.