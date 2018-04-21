أسرار الصحف الصادرة السبت 21-4-2018

النهار

تعكف جهة حزبيّة على مراقبة عمليّة تعيين قناصل فخريّين في الخارج وإعداد ملف حول انتماءات هؤلاء ومصالحهم الاقتصاديّة في الدول حيث تم تعيينهم للتأكّد من المكاسب التي يمكن أن يحقّقوها لأنفسهم وللجهة السياسيّة التي تدعمهم.

يُشيد النائب وليد جنبلاط في مجالسه بدور “القوات اللبنانية” التي وفق قوله “تفهم خصوصيّة الجبل والمصالحة وتبقى الوحيدة من الأطراف المسيحيّة إلى جانب المختارة”.

أبلغ وزراء إلى المعنيّين أنّهم يُعارضون التصويت في الحكومة حسماً للخلاف في موضوع الكهرباء.

الجمهورية

إضطر مسؤول كبير إلى تعديل برنامج إنتخابي كان يُحضِّر له في إحدى البلدات بعد توتر بين مناصريه ومناصري إحدى اللوائح وكاد يتطوّر إلى إطلاق نار، فاستُعيض عن المهرجان بلقاء في أحد منازل مناصريه وسط إجراءات أمنية مشددة.

تبيّن لأوساط سياسية متابعة أن التحقيقات في قروض الإسكان لحظت مساهمين كباراً آخذوا قروضاَ لشراء شقق مدعومة.

أرسل زعيم سياسي رسالة شفوية مع صديق مشترك إلى مسؤول كبير دخل في حلف إنتخابي مع أحد وزراء الطائفة التي ينتمي إليها الزعيم المذكور مفادها، “أحببت أن أهنّئك على هذا الإنجاز…وحتى تكمل المسألة معك أنصحك أن تبلّ هذا الوزير وتشرب ميّتو”.

اللواء

حذَّر خبير انتخابي من بدء الترويج لنتائج الاقتراع، على نحو دعائي، وبما يشبه “الحرب النفسية”.ربطت مصادر دبلوماسية في بيروت بين الأزمة بين موسكو ودولة أوروبية كبرى، وتأثير ذلك على دوامة الأسلحة الكيماوية. تخوفت مصادر وزارية واسعة الاطلاع من وضع مقررات مؤتمر “سيدر” على الطاولة الأمر الذي قد يسبّب اضطرابات واسعة في البلاد!